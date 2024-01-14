Şeffaf Televizyonlar: Lüks mü, İhtiyaç mı?

Bildiğiniz gibi teknoloji her geçen gün gelişiyor. Düne kadar plazma televizyonlara hayranlıkla bakarken bugün "siyah gerçekten siyah mı?" sorularını soruyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle yaşam konforumuz artıyor bunun yanında eskiden "lüks" olarak tanımladığımız özellikler vazgeçilmezlerimiz oluyor. Peki şeffaf televizyonlar gerçekten ne işe yarıyor? Şeffaf televizyon bir lüks mü yoksa ihtiyaç mı? İşte konuyla ilgili detaylar…

Arkası boş televizyon mu olur kardeşim? Şeffaf TV'ler ne işe yarayacak?

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Xiaomi ilk şeffaf televizyonunu tanıtmıştı. Oldukça ilgi çeken bu ürünün arkasından CES'te fark edildi ki dünya devleri de boş durmamış. En büyük panel ve televizyon üreticilerinden LG standında yeni şeffaf televizyonlara yer verdi. Gerçi şu an için bu ürünlere "televizyon" demek zor. Zira televizyondan ziyade birer panel demek çok daha doğru olacaktır.

Peki bu paneller tam olarak ne işe yarayacak? Şeffaf televizyonlar bir sonraki büyük teknoloji atılımı mı? Bu sorulara cevap vermek oldukça zor. Zira şeffaf paneller ilk görüşte oldukça beğeniliyor. Fakat hemen arkasından "Evimde televizyonumu duvarda kullanıyorum. Yani şeffaf bir televizyon kullandığımda duvarı göreceğim" gibi yorumlar yapıldı. Öncelikle bu yorumlar için erken bir zaman dilimindeyiz.

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CES fuarında tanıtılan ürünler yalnızca birer panel. Bir televizyon gibi kullanılıp kullanılamayacağı şu an için bilinmiyor. Fakat bu cihazları en erken otel, kamu kurumları ve üniversiteler gibi toplu alanlarda göreceğiz. İlk etapta daha çok bilgi verme ekranları olarak karşımıza çıkabilirler. Bunun yanında bu tarz mekanlarda ortamın dekorasyonuna uyum sağlayacak ürünler olarak da kullanılabilirler.

Evlerimizde yer almaya başlayacağı dönemlerdeyse muhtemelen salon tasarımlarımızda değişikliğe gideceğiz. Zira bu televizyonlar kapalı olduklarında boş bir duvarı göstermek yerine arkasına yerleştirilecek tablolar, fotoğraflar ile daha çok ortamın içerisine karışabilir. veya yeni ünite tasarımları ile her an aktif çalışan panel-televizyonlarına dönüşebilirler.

Peki siz şeffaf televizyon/TV teknolojileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olun!