Skype, Yapay Zeka ile Sesli Mesajları Yazıya Dönüştürecek

Gelen son bilgilere göre, Skype önemli bir güncelleme daha sunacak. Yapay zeka olanaklarını sonuna kadar kullanmaya başlayacağı söylenen uygulamanın, kısa süre bir içinde sesli mesaj çeviri özelliği sunması bekleniyor. Bu özellik sayesinde, sesli mesajlarımız saniyeler içinde yazı formatına dönüşecek.
Şu an için ise bu fonksiyondan sadece kısıtlı sayıda kullanıcı faydalanabiliyor. Fakat fonksiyon yakın zamanda herkesle buluşacak. Böylece, önemli olduğunu düşündüğümüz sesli mesajları dakikalarca not alma zahmetinden de kurtulmuş olacağız. İşte en önemli detaylar…
Skype, yeni güncelleme ile geliyor!
Bu yeniliğin, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını oldukça kolaylaştırması bekleniyor. Çeviri işlemini başlatmak için tek yapmanız gereken ise, üzerinde A harfi bulunan kalem ikonuna tıklamak olacak. Ayrıca sesli mesaj çevrildiği sırada, mesajı dinlemeye de devam edebileceksiniz. Güncellemede, Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden de yararlanıldığı söyleniyor. Eskiden saatleri alabilecek süreç, artık bu teknolojiler sayesinde yalnızca saniyeler sürüyor.
Skype, eski günlerine dönebilecek mi?
Skype geçtiğimiz günlerde ise, Kanallar bölümünü devreye sokmuştu. Bu bölümde son gelişmeleri takip edebilen kullanıcılar, ilgilendikleri konular hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor. Şirket, bu güncellemelerini önümüzdeki dönemde de hızla devam ettirecek gibi görünüyor.
Fakat tüm bu özellikler ilk bakışta gayet olumlu görünse de, Skype'ı eski popüler günlerine döndürmeye yetip yetmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Günün sonunda, bütün bu gelişmelerin uygulamayı kullananların yararına olmasını umuyoruz.
Microsoft'a bir yapay zeka davası daha! İşte nedeni
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Skype'ın güncelleme stratejisi doğru mu? Siz hiç Skype kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Skype, Yapay Zeka ile Sesli Mesajları Yazıya Dönüştürecek - Son Dakika
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