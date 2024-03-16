Spotify, Windows ve MacOS için Jam özelliğini kullanıma sundu

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En popüler müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, geçtiğimiz yıl mobil uygulama üzerinden arkadaşlarla beraber müzik dinleme özelliğini aktif hale getirmişti. İlk duyurulduğu andan itibaren kullanıcılar tarafından sürekli olarak kullanılmaya başlanan özellik, arkadaşlarınızla veya Jam linkine sahip olanlarla aynı anda şarkı dinleme imkanı sunuyor. Spotify Jam özelliği, şimdi ise Windows ve MacOS sistemlerde kullanılabilir hale getirildi. İşte detaylar…

Spotify Jam sayesinde bilgisayarda arkadaşlarınızla aynı anda şarkı dinleyebilirsiniz

Popüler şarkı dinleme platformu, mobil uygulamada uzun zamandır bulunan bu özelliği Windows ve MacOS uygulamalarına getirerek arkadaşlarınız veya çevrenizdekilerle gerçek zamanlı olarak müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Yapılan açıklamalara göre Spotify Jam özelliği yalnızca Premium kullanıcıları için yayınlandı.

Spotify, resmi blog sayfasında yayınladığı gönderide "Artık mobil uygulamaya ek olarak Spotify masaüstü uygulamasını kullanarak arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız, ve sınıf arkadaşlarınızla bir dinleme partisi başlatabilir veya bir partiye katılabilirsiniz," ifadelerine yer verdi.

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Ayrıca, yeni gelen özelliklerle beraber Jam'de bulunan şarkı sırasını masaüstü uygulamasının sağ kenar çubuğundan takip edebileceksiniz. Bu sayede uygulamada yeni şarkılara göz atarken aynı zamanda bir sonraki çalacak parçaya veya mevcut Jam'e de göz atabilirsiniz.

Spotify Jam'e masaüstünde nasıl katılabilirsiniz?

Jam özelliği sayesinde arkadaşlarınızla dinleme deneyiminizi paylaşabilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız bu adımları takip edebilirsiniz:

Jam Başlatma: Bir şarkıya veya çalma listesine sağ tıklayın ve açılan menüden "Jam Başlat" seçeneğini seçin.

Arkadaşlarınızı davet edin: Bir Jam başlattığınızda, sağ kenar çubuğunda sırayı göreceksiniz. Buradan "Davet Et" butonuna tıklayarak kopyaladığınız bağlantıyı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Davet etmek için link yerine ekrandaki QR kodu da yollayabilirsiniz.

Jam'e katılın: Paylaşılan bağlantı ile masaüstü uygulamasında Spotify Jam'e katılabilir ve arkadaşınızla aynı anda şarkı dinlemeye başlayabilirsiniz.

Peki siz Jam hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil uygulamada önceden deneyimlediniz mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.