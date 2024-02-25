Steam\'de 2K Games Oyunları İndirime Girdi!

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Dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuların dikkatini çeken kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak platformda 2K Games tarafından yayınlanan oyunlar için indirim başladı. İşte Steam'deki etkinlik kapsamında yüzde 95'e varan indirimler sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam'de 2K Games oyunları için indirim!

Take-Two Interactive bünyesindeki 2K Games, birçok popüler oyunun yayıncılığını yapıyor. İndirimler de bir hayli dikkat çekti. Kampanya kapsamında 59.99 dolara satılan Mafia Trilogy, 19.79 dolara düştü. Bu da 610 TL'ye tekabül ediyor.

Bununla beraber BioShock: The Collection ise 59.99 dolar yerine 11.99 dolar. Yüzde 80 oranında bir indirim söz konusu. Öte yandan XCOM 2 oyunuysa yüzde 95 indirimle birlikte 59.99 dolardan 2.99 dolara düştü.

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Steam'de indirime giren 2K Games oyunları şu şekilde sıralandı;