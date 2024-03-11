Akıllı telefonları belirli standartlar altında sıralayan AnTuTu gibi platformlar özellikle satın alma süreçlerinde çok faydalı olabiliyor. Platform, son olarak şubat ayını kapsayan sonuçlarını paylaştı. İşte AnTuTu verilerine göre şubat ayının en hızlı Android orta segment telefonları!
Şubat ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi
AnTuTu'nun şubat listesine bakarsak, MediaTek'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 7'sine güç veriyor. Bu noktada geçtiğimiz ayın şampiyonu MediaTek Dimensity 8300 Ultra'dan güç alan POCO X6 Pro 5G oldu. Toplamda 1 milyon 310 bin 981 puan alan cihazı, 1 milyon 112 bin 555 puanlı Redmi Note 12 Turbo takip etti.
Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 111 bin 908 puanlı POCO F5 bulunuyor. Dördüncü sırada 1 milyon 106 bin 905 puanlı realme GT Neo5 SE yer alırken, beşinci sırada 916 bin 389 puanlı iQOO Neo7 karşımıza çıkıyor.
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Poco X6 Pro 5G: İşlemci: Dimensity 8300-Ultra, Bellek: 8GB+256GB, Puan: 1310981
Redmi Note 12 Turbo: İşlemci: Snapdragon 7+ Gen2, Bellek: 8GB+256GB, Puan: 1112555
Poco F5: İşlemci: Snapdragon 7+ Gen2, Bellek: 12GB+256GB, Puan: 1111908
realme GT Neo5 SE: İşlemci: Snapdragon 7+ Gen2, Bellek: 12GB+256GB, Puan: 1106905
iQOO Neo7: İşlemci: Dimensity 8200, Bellek: 8GB+128GB, Puan: 916389
Mi 13T: İşlemci: Dimensity 8200-Ultra, Bellek: 8GB+256GB, Puan: 886118
Redmi K50i: İşlemci: Dimensity 8100, Bellek: 6GB+128GB, Puan: 840272
Poco X4 GT: İşlemci: Dimensity 8100, Bellek: 8GB+128GB, Puan: 813024
Redmi Note 13 Pro+: İşlemci: Dimensity 7200-Ultra, Bellek: 12GB+512GB, Puan: 728085
Motorola Edge40: İşlemci: Dimensity 8020, Bellek: 8GB+256GB, Puan: 727710
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Şubat Ayının En Hızlı Android Orta Segment Telefonları - Son Dakika
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