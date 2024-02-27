Supermassive Games, 90 Kişiyi İşten Çıkarıyor

Bir başka önemli oyun stüdyosu da işgücünün önemli bir kısmını işten çıkarıyor. İnteraktif korku oyunları Until Dawn ve The Quarry'nin geliştiricisi Supermassive Games, yaklaşık 90 kişiyi işten çıkarıyor. Bu, stüdyonun 300'den fazla çalışanının neredeyse üçte biri.
Supermassive Games 90 kişiyi işten çıkarıyor
Supermassive Games yaptığı açıklamada stüdyonun yeniden düzenleneceğini doğruladı. Açıklamada, "Sonuç olarak bazı meslektaşlarımızın kaybıyla sonuçlanacağını öngördüğümüz bir istişare sürecine giriyoruz" denildi. "Bu sonuçtan kaçınmak için pek çok çaba sarfedildi. Dolayısıyla bu hafife alınmış bir karar değil." diye de eklediler.
Supermassive, oyun endüstrisinin karşı karşıya olduğu "önemli zorluklara" karşı güvende olmadığını belirtiyor. Sene başından bu yana sektörde 6.000'den fazla işçi işini kaybetti ve henüz Mart ayına bile girmedik. Bu oyun sektörü için daha önce görülmemiş büyüklükte bir rakam ve şirketler de bunu yapmaktan pek memnun değil gibi gözüküyor.
Bu arada bağımsız stüdyo Die Gute Fabrik, finansman zorlukları nedeniyle prodüksiyonu duraklattı. Saltsea Chronicles ve Sportsfriends'in geliştiricisi, kalan fonu, personele yeni iş ararken "nefeslerini toparlamaları için" bir aylık ücretli süre vermek için kullanacak.
PlayStation oyun fiyatlarına dev zam!
Stüdyo hala üretime devam etmesine yardımcı olacak destekçiler arıyor ve mevcut ekip üyelerini gelecekte geri getirmeyi umuyor. Ancak şirket yaptığı bir açıklamada "Yayıncılık ve yatırım ortamı şu anda bizim ölçeğimizdeki şirketler ve projeler için o kadar zorlu ki, gelirde bir boşluk olmadan bir sonraki projemiz için finansman sağlamak son derece zor" şeklinde konuştu.
Bunun yanında Kotaku'da paylaşılan habere göre efsane PlayStation oyunlarının yapımcısı olan Naughty Dog, iş gücünün büyük bir kısmını işten çıkardı. Kaynağın aktardığı kadarıyla sanat ve prodüksiyon departmanlarına bağlı en az 25 geliştirici, küçülme nedeniyle işten çıkarıldığını belirtiyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Supermassive Games, 90 Kişiyi İşten Çıkarıyor - Son Dakika
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