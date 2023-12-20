Tecno Mobile, Spark 20 Pro+ modelini 2024\'te tanıtacak

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modellerle pazardaki payını büyütmeye çalışan Tecno Mobile, 2024 yılına da hızlı girmek istiyor. Bu bağlamda Spark 20 serisini genişletmek isteyen şirket, yeni bir modelin tarihini verdi.

Tecno Spark 20 Pro+, Ocak 2024'te sahne alacak

Spark 20 serisi, ilk olarak kasım ayında Spark 20C ile geldi. Daha sonra seriye Spark 20 ve Spark 20 Pro modelleri eklendi. Şirket, seriyi genişletmeye devam edecek. Paylaşılan bilgiye göre Tecno Spark 20 Pro+, önümüzdeki ocak ayında tanıtılacak.

Elde edilen bilgilere bakılırsa Tecno modelinin önünde 120Hz yenileme hızına ve 1.000 nit tepe parlaklığa sahip kavisli bir AMOLED ekran yer alacak. Arka paneldeki yuvarlak kamera adasında 108 Megapiksel ana kamera yer alacak.

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Ön tarafta ise ekranı ortalamış delikli bir özçekim kamerası yer alıyor. Burada 32 Megapiksellik bir lens görev alacak. İşlemci koltuğunda ise MediaTek'in Helio G99'ünü görüyoruz. Öte yandan Tecno Spark 20 Pro+, kutudan Android 14 tabanlı HiOS ile birlikte çıkacak. Daha iyi fikir vermesi açısından serinin bir önceki modeline bir göz atalım;

Tecno Spark 20 Pro teknik özellikleri;