Tecno Pova 6 Pro, MWC 2024\'te Tanıtılacak!

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MWC 2024 kapsamında tanıtılacak olan Tecno Pova 6 Pro bugün Geekbench'te karşımıza çıktı. Performans testinde gücünü gösteren Pova 6 Pro, bazı özelliklerini de doğrulamış oldu. İşte lansman öncesi Pova 6 Pro'nun ortaya çıkan tüm detayları.

Tecno Pova 6 Pro lansman öncesi gücünü gösteriyor!

Tecno önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi 2024'te yeni akıllı telefonu Pova 6 Pro'yu tanıtacak. Tanıtım öncesi cihazı performans testlerine sokan şirket, Pova 6 Pro'yu LI9 model numarası ile Geekbench'e soktu. Orta segmente hitap eden Pova 6 Pro tek çekirdek testini 770 puan ile geçerken, çoklu çekirdek testinden 2096 puan almayı başardı.

Geekbench verilerine göre 2GHz hızında çalışan altı çekirdeğe ve 2,40GHz hızında çalışan iki çekirdeğe sahip olan Pova 6 Pro'nun işlemcisi MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6080 gibi gözüküyor. GPU tarafında cihaza Mali G57 eşlik ederken, Pova 6 Pro'nun testlere 12GB RAM bellek ve Android 14 işletim sistemi ile katıldığı da gözden kaçmıyor.

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Önceki sızıntılara göre 70W hızlı şarj desteğine sahip olacak olan Pova 6 Pro, 256GB dahili depolamayı beraberinde getirecek. Cihazın diğer özellikleri şimdilik bilinmese de 6000 mAh'lik bir pilin kasa içerisinde yer alması bekleniyor. Ekran ise yine iddialara göre FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

26 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2024 birçok cihazı olduğu gibi Tecno Pova 6 Pro'yu da piyasaya kazandıracak. Tabi cihazın tüm özellikleri lansmanda netleşecek. Siz bu haliyle Pova 6 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.