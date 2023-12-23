 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor

ABD'deki modelleri etkileyen bir karara göre, Tesla 120 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Araç kapılarının kaza sırasında açılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Şirket, yazılım güncellemesiyle kapı güvenliğini artırmayı planlıyor.

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor
23.12.2023 - 08:27,
Abone Ol

Tesla, yeni bir otomobil çağırma kriziyle karşı karşıya kaldı. ABD'deki modelleri etkileyen son karara göre, 120 binden fazla model geri çağrıldı. ABD'li düzenleyicilerin son açıklaması, araç kapılarının kaza sırasında açılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı güncelleyecek

Tesla, çarpışmalar sırasında araç kapılarının açılma riski nedeniyle ABD'deki 120 bin 423 aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma, Tesla'nın 2 milyonluk önceki çağırma kararını temsil ediyor.

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor

Şirketin mevcut kararı, 2021-2023 yılları arasında üretilen Model S ve X araçlarını etkiliyor. NHTSA'ya göre bu araçlar, yan darbe korumasıyla ilgili federal güvenlik standartlarına uymuyor. Tesla ise kaza sırasında kapıların açılma sorununu ele almak için yazılım güncellemesi sunacağını dile getirdi.

132132132

Geçtiğimiz hafta Tesla, Autopilot sürücü destek sisteminden dolayı 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Bu, ABD yollarındaki neredeyse tüm Tesla modellerini kapsıyorken, şirketin de en büyük geri çağırması anlamına geliyor.

Otomobil devinin açıklamasına göre güncelleme kapsamında, otonom sürüş sırasında şoförün katılımı artırılacak. Ayrıca otopilotun önemli özelliklerinden biri olan Autosteer varsayılan olarak etkinleştirilecek. Bu güncellemeyle birlikte, otopilot sadece "yardımcı bir sürüş desteği" olarak kullanılacak

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor

Geri çağırma kararına rağmen, araç sahiplerinin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Tesla, yazılım güncellemesi yoluyla 120 bin modelin kapı güvenliğini artıracağını dile getirdi. Ancak geri çağırmalar, Tesla'nın güvenlik uygulamalarına yönelik açıklarını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor - Son Dakika


09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09
Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34
RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu

Son Dakika
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 09:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement