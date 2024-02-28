Ortaya atılan iddialara göre Tumblr platformunun sahibi olan 404 Media, kullanıcı verisi satmaya karar verdi. Satışa çıkan bu verilerin, OpenAI ve Midjourney gibi yapay zeka devlerinin teknolojilerini geliştirmede kullanılacağı belirtiliyor.
Bu durumun platformda herhangi bir veri ihlali olacağı anlamına gelmediğini söyleyen şirket yetkilileri, kullanıcılarına kişisel verilerini paylaşmak isteyip istemedikleri hakkında da bir seçenek sunacaklarını öne sürüyor. Yapay zeka firmalarıyla yaptıkları ticaretin devam edeceğini belirten 404 Media, etik şekilde yapıldığı takdirde bu iş birliğinin tüm taraflar için oldukça kazançlı olacağından emin. İşte tüm detaylar…
Tumblr, kullanıcı verisi satışı yapıyor
Tumblr mühendislerinin bugünlerde, 2024 yılından bu yana sitede yer alan tüm verileri bir araya getirmek için yoğun mesai harcadığı konuşuluyor. Fakat bazı iddialara göre, bu süreçteki bazı aksaklıklardan dolayı devasa bir veri kaybı olmuş durumda. Bu olaydaki en tepki çeken kısım olarak ise, satılan veriler arasında +18 içeriklerin de yer alması olarak gösteriliyor. Bunun ne gibi sorunlara yol açacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Geçtiğimiz günlerde popüler forum sitesi Reddit de Google ile yaptığı 60 milyon dolarlık veri anlaşmasıyla gündem olmuştu. Bu trend sürmeye devam ettiği takdirde, kullanıcıların veri güvenliği hakkında birçok yeni ihlalin yaşanmasından endişe ediliyor. Fakat günün sonunda, tüm bu gelişmeler yapay zeka teknolojilerinin gelişmesine oldukça yardımcı olacak diyebiliriz.
Reddit ve Google'dan dev anlaşma!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tumblr'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tumblr, kullanıcı verisi satışı yapıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
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