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Twitter Çöktü! (Tekrar Açıldı) - Son Dakika
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Twitter Çöktü! (Tekrar Açıldı)

Bugün sabah saatlerinde binlerce Twitter kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platformda yaşanan ani bir erişim problemi nedeniyle giriş yapamadığını, uygulamaya erişebilenler ise profil gibi çeşitli sayfalara ulaşamadığını paylaştı. Üstelik bu sorun tüm dünyada yaşanıyordu. An itibariyle Twitter tekrar açıldı. Hala bazı işlemleri yaparken hatalarla karşılaşılsa da sorunların tek tek düzeltildiğini görüyoruz.

Twitter Çöktü! (Tekrar Açıldı)
21.12.2023 - 14:36,
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Bugün sabah saatlerinde binlerce X (Twitter) kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platformda yaşanan ani bir erişim problemi nedeniyle giriş yapamadığını, uygulamaya erişebilenler ise profil gibi çeşitli sayfalara ulaşamadığını paylaştı. Üstelik bu sorun tüm dünyada yaşanıyordu. Peki X (Twitter) çöktü mü?

X (Twitter) çöktü! (Tekrar açıldı)

Twitter Çöktü! (Tekrar Açıldı)

Bugün sabah başlayan problemlerim ardından binlerce X (Twitter) kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcıda uygulamaya erişemediklerini, girebilenler ise yapılan paylaşımların yenilenmediğini, gelen yorumların gözükmediğini ve özellikle profil sayfaları gibi ana sayfa dışında kalan alanlara erişemediklerini dile getirdi. Üstelik dünya genelinde erişim problemleri yaşandı.

Twitter Çöktü! (Tekrar Açıldı)

An itibariyle X (Twitter) tekrar açıldı. Hala bazı işlemleri yaparken hatalarla karşılaşılsa da sorunların tek tek düzeltildiğiniz görüyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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