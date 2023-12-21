Bugün sabah saatlerinde binlerce X (Twitter) kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platformda yaşanan ani bir erişim problemi nedeniyle giriş yapamadığını, uygulamaya erişebilenler ise profil gibi çeşitli sayfalara ulaşamadığını paylaştı. Üstelik bu sorun tüm dünyada yaşanıyordu. Peki X (Twitter) çöktü mü?

X (Twitter) çöktü! (Tekrar açıldı)

Bugün sabah başlayan problemlerim ardından binlerce X (Twitter) kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcıda uygulamaya erişemediklerini, girebilenler ise yapılan paylaşımların yenilenmediğini, gelen yorumların gözükmediğini ve özellikle profil sayfaları gibi ana sayfa dışında kalan alanlara erişemediklerini dile getirdi. Üstelik dünya genelinde erişim problemleri yaşandı.

An itibariyle X (Twitter) tekrar açıldı. Hala bazı işlemleri yaparken hatalarla karşılaşılsa da sorunların tek tek düzeltildiğiniz görüyoruz.