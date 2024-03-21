Birçok elektronik oyun mağazasında bahar indirimleri başladı. Tabii ki Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft da geri kalmadı. İşte Ubisoft bahar indirimleri kapsamında indirime giren oyunlar!
Ubisoft bahar indirimleri kapsamında %85'e varan indirimler:
Ubisoft, bu hafta itibariyle indirim festivalini başlattı ve birçok oyun, yüksek oranda indirime girdi. Hatta şirketin revaçta olan en son iki oyunu Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones bile yüksek oranda indirime girdi.
İşte indirimdeki birkaç büyük Ubisoft oyunu:
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! EA SPORTS FC 24 için yüzde 80 indirim Dilerseniz indirimdeki diğer oyunları görmek için buradan Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz. Siz Ubisoft Bahar İndirimleri hakkıbndaa ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Ubisoft Bahar İndirimleri Başladı! İşte İndirimdeki Oyunlar - Son Dakika vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor. AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor. Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi, akıllı telefon pazarında dikkat çeken yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 6.55 inç AMOLED ekran, 50 MP üçlü arka kamera, 4700 mAh batarya ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 417 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Oyunİndirimli Fiyat (TL)Orijinal Fiyat (TL)İndirim Oranı (%)İndirim Tutarı (TL)STEEP74,8549985424,15Watch Dogs Legion179,851.199851.019,15Watch Dogs 2104,8569985594,15Ghost Recon Breakpoint199,8099980799,20Assassin's Creed Odyssey199,8099980799,20Rayman Legends67,8033980271,20Far Cry 499,8049980399,20Tom Clancy's Rainbow Six Siege599,501.19950599,50Prince of Persia The Lost Crown509,4084940339,60Assassin's Creed Mirage599,4099940399,60Tom Clancy's Rainbow Six Extraction174,7569975524,25Skull and Bones1.161,751.54925387,25Assassin's Creed Valhalla249,7599975749,25Far Cry 6249,7599975749,25Anno 1880249,7599975749,25Assassin's Creed II42,2516975126,75
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! EA SPORTS FC 24 için yüzde 80 indirim
Dilerseniz indirimdeki diğer oyunları görmek için buradan Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz. Siz Ubisoft Bahar İndirimleri hakkıbndaa ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Ubisoft Bahar İndirimleri Başladı! İşte İndirimdeki Oyunlar - Son Dakika
vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor.
AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor.
Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Xiaomi, akıllı telefon pazarında dikkat çeken yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 6.55 inç AMOLED ekran, 50 MP üçlü arka kamera, 4700 mAh batarya ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 417 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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