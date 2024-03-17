Ubisoft, Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında özel kampanyalar sunmaya başladı. Bu kapsamda popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege ise kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca oyunun Steam'de büyük indirime girdiğini belirtelim.
Rainbow Six Siege, 21 Mart'a kadar ücretsiz
Ubisoft, Rainbow Six Siege'ı bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. Bugünden itibaren 21 Mart'a kadar PC oyuncuları, oyunun tamamını hiçbir ücret ödemeden indirip oynayabilecek. Tüm haritalar, modlar ve operatörlerin kilidi açılacak.
Ücretsiz hafta sonu kampanyasına ek olarak, Rainbow Six Siege şu anda Steam'de yüzde 80 indirimli. Oyuncular indirimin sonuna kadar standart sürümü 3,19 dolara alabilir. Bu, yıllardır oynanan ve ikonik hale gelen taktiksel nişancı oyunu için yeni bir fırsat anlamına geliyor.
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Ücretsiz deneme fırsatı ayrıca oyuncuların, arkadaşlarını aksiyona katılmaya davet etmelerine olanak tanıyor. 21 Mart'a kadar olan ilerleme, oyunu satın alacak hesaplarda devam edecek. İlerlemeyi korumak ve çok oyunculu özelliklerin tamamına erişmek için Ubisoft hesabını Steam'e bağlamanız gerekiyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Microsoft Windows 7
İşlemci: Intel Core i3-560 ya da AMD Phenom II X4 945
Bellek: 6 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (1 GB) veya AMD Radeon HD 5870 (1 GB)
Depolama: 61 GB
Hem ücretsiz hafta sonu kampanyası hem de Steam indirimi devam ederken, Rainbow Six Siege için ideal bir zaman gibi görünüyor. Fırsatların 21 Mart'ta sona ereceğini hatırlatalım.
Son Dakika › Teknoloji › Rainbow Six Siege Ücretsiz Deneme ve İndirim Fırsatı - Son Dakika
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