Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

YouTube'da 460 milyonun üzerinde abonesi olan ve yılda 82 milyon dolar kazanan ünlü YouTuber MrBeast; savunmasız insanlara zorluklar karşılığında para teklif etmesi, iyi işlerini kâr elde etmek için kullanması, cinsel saldırı ve ırkçı şaka iddiaları, güvenli olmayan çalışma koşulları gibi skandallarla gündem oldu.

01.11.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouTube'daki ana kanalında 308 milyonun üzerinde abonesi olan ve diğer dört kanalını da ekleyince yaklaşık 460 milyona ulaşan bir hayran kitlesi ile platformdaki en çok aboneye sahip YouTuber'ların başında geliyor. Forbes verilerine göre yalnızca Haziran 2022'den Haziran 2023'e kadar tahmini 82 milyon dolar kazandı.

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

GÖNÜLLÜ HAYIRSEVERLİK PROJELERİ SES GETİRİYORDU

YouTube'daki kariyerine 2012'de başlayan Donaldson, yüz milyonlarca izlenme alan eğlenceli içerikler üretme konusunda uzun bir geçmişe sahip. Videolarında genellikle büyük bir nakit ödül karşılığında insanların sınırlarını zorlamasıyla biliniyor. Kazancını yalnızca kendisi için de harcamıyor; örneğin 1.000 kişinin görme yetisini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için katarakt ameliyatlarını finanse etmek veya yetersiz hizmet alan topluluklarda gönüllü olmak gibi hayırseverlik çalışmaları oldukça ses getirmişti.

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

Bu seviyede bir şöhret ve zenginlik elbette inceleme ve eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı eleştirmenler, savunmasız insanlara fiziksel veya zihinsel zorluk çekmeleri karşılığında para teklif etmenin etik açıdan belirsiz olduğunu söyledi. Diğerleri ise iyi işlerini kâr elde ettiği "içerik" olarak kullandığı noktasında eleştirilerde bulundu. Ancak son aylarda, Donaldson ve ekibi daha farklı tartışmaların merkezinde yer almaya başladı. Temmuz ayında, arkadaşı ve eski işbirlikçisi Ava Kris Tyson, küçüklerle uygunsuz konuşmalar yapmakla suçlandı. Ağustos ayında, eski bir diğer MrBeast çalışanı Tyson'ı kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı (Tyson tüm iddiaları reddetti.). Öte yandan Amazon için bir yarışma programı hazırlayan Donaldson'ın bazı yarışmacıları mağdur ettiği iddia edildi. Beast Games adlı programa katılan şikayetçiler güvenli olmayan çalışma koşullarına maruz kaldıklarını, ırkçı şakalar yaptığını söyledi. Bu yöndeki videoların yeniden dolaşıma sokulması sonrası ünlü YouTuber özür dilemek zorunda kaldı. Ancak bu özür, hakkında 54 sayfalık bir iddianame oluşturulmasına engel olmadı.

Prime Video'da yayınlanması planlanan Beast Games adlı yarışmaya katılan beş kadın yarışmacı, Los Angeles'taki yapım şirketi MrB2024 ve Amazon'a karşı hukuk yoluna başvurdu.

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

BEAST GAMES NEDİR?

Bugüne dek yapılmış en büyük reality yarışma programı olarak lanse edilen ve toplam 1000 yarışmacının -yarışma eğer yayınlanırsa- 5 milyon dolarlık ödül için yarışacak dev yapım dava nedeniyle şimdiden krize sürüklenmiş durumda.

Dava dosyasında öne çıkan en çarpıcı iddia, "sistematik olarak kadın düşmanlığı yapılan ve cinsiyetçilik kültürünü besleyen" bir ortamda kadınlara "özellikle ve kolektif olarak" acı çektirildiği bilgisi…. Diğer vurgular arasında katılımcıların yetersiz beslendiği, aşırı yorulduğu, yemeklerin insan sağlığını tehlikeye atacak derecede seyrek verildiği iddiaları yer alıyor. söylüyor. Yemeklerin aynı zamanda katılımcıların "sağlığını tehlikeye atılacak" şekilde "aralıklı ve seyrek" verildiği iddia ediliyor.

Tüm bu olumsuzluklara ek olarak cinsel taciz 'kültürü ve örüntüsünün varlığı' rahatsız edici derece sık tekrar ediyor.

The New York Times, Ağustos ayında söz konusu katılımcıların bazısıyla görüşmüş ve "çekimler sırasında birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını" bir kişinin ise 20 saatten fazla süredir yemek yemediğini söylediğini yazmıştı. Düzenli ilaç kullanması gereken birkaç yarışmacı ise bunları zamanında almadıklarını öne sürmüştü.

Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor

Jimmy Donaldson, kripto para birimi projelerini içeren gizli bilgi ticareti yoluyla 23 milyon dolardan fazla kazandığı iddiasıyla karşı karşıya. Lookonchain'in raporuna göre, MrBeast'in internet kullanıcıları üzerindeki etkisi, yatırımcı güvenini sarsarak dijital token'ları kar elde etmek için satmadan önce tanıtmak için kullandığı iddia ediliyor.

Lookonchain'in soruşturması, Mr. Beast'in beşten fazla yeni kripto para birimi projesine katıldığını ve önemli kazançlar elde ettiğini iddia ediyor. Özellikle, SUPER token'ından 11,45 milyon dolar, ERN'den 4,65 milyon dolar, PMON'dan 1,72 milyon dolar, STAK'tan 1,31 milyon dolar ve AIOZ'dan 1 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.

Bu rapor, FBI'ın işyerinde taciz iddialarına yönelik soruşturması da dahil olmak üzere Donaldson'ı çevreleyen tartışmalı iddiaların hemen ardından geldi. Donaldson henüz sessiz kalmayı tercih ediyor. Hayran kitlesi büyümeye devam ederken tartışmaların bir kez daha alevlenmesi sonrası yapacağı hamlenin, uzun vadeli başarısının nasıl bir ivme alacağını da belirleyici bir etkide olacağı düşünülüyor.

Kripto Para, Teknoloji, MrBeast, YouTube, MrBeast, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.