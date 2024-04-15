Unreal Engine 5 ile Oyun Geliştirme Eğitim Programı Başvuruları Devam Ediyor

Co-Founder Academy ve Skilled Hub ortaklığında sunulan ve Unreal Engine 5 teknolojilerini temel alan 3 aylık online oyun geliştirme eğitim programına başvurular devam ediyor. Bu program, katılımcılara oyun geliştirme dünyasının kapılarını aralarken, Unreal Engine 5'in güçlü araçlarını kullanarak yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Başvurular 10 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Programın Detayları
Eğitim Süresi: 3 ay (Toplam 132 saat)
Eğitmen: Zafer Masalcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Eğitim İçeriği: Unreal Engine 5'in temelleri, gelişmiş oyun geliştirme teknikleri, uygulamalı atölye çalışmaları
Sertifikalar: Skilled Hub, Co-Founder Academy ve YTÜ Teknopark'tan katılım sertifikaları
Ücret: Program ücretlidir.
3 aylık Unreal Engine 5 eğitim programı için başvurular devam ediyor!
Eğitim süreci boyunca katılımcılar, Unreal Engine 5 ile çalışmanın temellerinden ileri düzey tekniklere kadar kapsamlı bir eğitim alacaklar. Gerçek dünya örnekleriyle zenginleştirilmiş uygulamalı projeler, katılımcıların becerilerini somut bir şekilde geliştirmelerini sağlayacak. Eğitim içeriği, oyun mekaniği ve fizik, iki ve üç boyutlu oyun tasarımı, Blueprint sistemi, Actor sınıfları, animasyon blueprint'leri ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda yoğunlaşacak.
Co-Founder Academy'den sınırlı süre için eğitim ve kariyer fırsatı
Teknik eğitimin yanı sıra, katılımcıların iletişim, liderlik ve problem çözme gibi soft skill yetenekleri üzerinde de durulacak. Bu yetenekler, oyun geliştirme sektöründe başarıya ulaşmanın kilit faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Eğitim süresince, oyun tasarımının temel prensipleri ile başlanacak, ilerleyen dönemlerde daha kompleks oyun mekanikleri ve karakter animasyonları gibi konulara derinlemesine dalınacaktır. Ayrıca, sektördeki gerçek projelerden alınan örnek olay çalışmaları ile teorik bilgiler pekiştirilirken, katılımcıların gerçek dünya tecrübesi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu süreçte geliştirilen projeler, kursiyerlerin profesyonel portföylerinde sergilenecek ve potansiyel işverenler için değerli referanslar oluşturacak.
Başvuru için Son Günler!
Oyun geliştirme alanında kendinizi geliştirmek ve bu dinamik sektöre adım atmak istiyorsanız, bu eğitim programını kaçırmayın. Başvurularınızı 10 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlamanız gerekmekte. Kendi oyununuzu geliştirme yolculuğuna çıkarken bu eşsiz fırsatı değerlendirin ve oyun geliştirme uzmanı olarak kariyerinize yön verin!
Başvuru Formu için burayı tıklayabilirsiniz
Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2024
İletişim bilgileri: [info@co-founder.academy]
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Son Dakika › Teknoloji › Unreal Engine 5 ile Oyun Geliştirme Eğitim Programı Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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