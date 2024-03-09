Ubisoft'un uzun yıllardır devam eden tartışmalı oyun serisi nihayet beyaz perdeye geliyor. Hacker macerasını konu alacak Watch Dogs filmi için ilk bilgiler paylaşıldı. Hatta başrol isminin belli olduğu ve kadın bir karakter olacağı bildirildi.
Watch Dogs filmi ne zaman çıkacak?
Watch Dogs filmi için çalışmalar başlamış durumda. Son zamanlarda büyük çıkış yakalayan Sophie Wilde'ın da başrolde olacağı dile getirildi. Korku filmi Talk to Me'de çıkış yapan Wilde, şimdi de live-action olarak hazırlanacak Watch Dogs filminde başrol olacak.
Konuyla ilgili ayrıntılar henüz belirsiz olsa da, oyuna sadık kalacağı düşünülüyor. Bu kapsamda teknolojiyi kullanarak "kanunsuz adaleti" sağlayan hackerlara odaklanacak gibi duruyor. Dolayısıyla Wilde, filmin her merkezindeki yer alan gizemli hacker rolünü üstlenecek.
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Filmin yönetim kadrosu da şekillenmeye başladı. Buna göre Plague Tale: Innocence gibi oyunların uyarlamasıyla tanınan Fransız yönetmen Mathieu Turi projeyi yönetecek. Senaryo ise Christie LeBlanc'a ait olacak.
Watch Dogs serisi son zamanlarda büyük tartışma yarattı. Toplamda üç oyuna sahip olan seri, özellikle son yapımı Watch Dogs: Legion ile hayal kırıklığı yarattı. Şehirdeki her karakteri canlandırabildiğimiz oyun, fragmanlardaki heyecanı yaratamadı.
Ancak devam oyunları birçok kullanıcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu da beyaz perdeye gelecek uyarlamanın şimdiden merak uyandıracağını gösteriyor. Wilde gibi yükselişte olan oyuncular da seriyi bir üst seviyeye taşıyabilir. Çekimlerin bu yıl başlaması bekleniyor, ancak çıkış tarihinin belirsiz olduğunu hatırlatalım.
Son Dakika › Teknoloji › Watch Dogs Filmi İçin İlk Bilgiler Paylaşıldı - Son Dakika
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