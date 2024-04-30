WhatsApp Android Sürümünde Video Gönderme Hatası - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp Android Sürümünde Video Gönderme Hatası

WhatsApp Android Sürümünde Video Gönderme Hatası

WhatsApp'ın Android sürümünde yaşanan bir sorun, videoların gönderilememesine neden oluyor. Android kullanıcıları, çekilen veya indirilen videoları WhatsApp üzerinden gönderemiyor. Hata yalnızca videoları etkilerken, fotoğraf gibi diğer formatları etkilemediği belirtiliyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu veya tüm Android sürümlerini etkileyip etkilemediği ise bilinmiyor.

30.04.2024 09:08
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WhatsApp, her geçen gün yeni özellikler kazanırken bazı hatalar kaçınılmaz olabiliyor. Android sürümünde yaşandığı belirtilen bir sorun ise uygulamada video gönderilmesinin mümkün olmadığını ortaya koydu. WhatsApp kullanıcıları, videoları karşı tarafa iletemiyor.

Android için WhatsApp uygulamasında video gönderme hatası yaşanıyor

Android'deki WhatsApp kullanıcıları, sohbetlerde video gönderirken sorun yaşadığını bildirmeye başladı. Sosyal medya paylaşılan hatalara göre, Android cihazlarda çekilen veya internetten indirilen videolar WhatsApp'ta gönderilemiyor.

WhatsApp Android Sürümünde Video Gönderme Hatası

Uygulamanın video gönderirken, "Bu video gönderilemiyor. Farklı bir video seçin ve tekrar deneyin" şeklinde uyarılar aldığı belirtildi. Hatanın ayrıca yalnızca videolar için geçerli olduğu ve fotoğraf gibi diğer formatları etkilemediği aktarıldı.

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iOS cihazlarda kaydedilen ".MOV" uzantılı videoların sorunsuz şekilde gönderilebildiği aktarıldı. Bazı raporlar, hata alan kullanıcıların WhatsApp beta programına kayıtlı olduğunu ortaya koydu. Bu da uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmasının normal olabileceği anlamına geliyor.

Ancak sorunun ne kadar yaygın olduğu veya tüm Android sürümlerini etkileyip etkilemediği belli değil. Siz de hata alıyorsanız, geçici bir çözüm olarak WhatsApp'ın bir önceki sürümünü (2.23.8.85) kullanmayı deneyebilirsiniz.

WhatsApp Android Sürümünde Video Gönderme Hatası

Öte yandan geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre WhatsApp, "yakındakilerle dosya paylaş" adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların internet bağlantısı olmadan yakındaki diğer kişilerle dosya paylaşmasına olanak tanıyacak bu özellik, bir hayli dikkat çekti. iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen Passkey de bir hayli ilgi gördü.

Kaynak: Shiftdelete

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