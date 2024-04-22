WhatsApp, Yakındaki Kullanıcılarla Dosya Paylaşma Özelliğini Test Ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp, Yakındaki Kullanıcılarla Dosya Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, Yakındaki Kullanıcılarla Dosya Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, beta sürümünde test edilen bir özellikle kullanıcıların internet bağlantısı olmadan yakındaki diğer kişilerle dosya paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde Bluetooth ve WiFi desteği kullanılarak dosya aktarımı yapmak mümkün olacak. Ayrıca paylaşılan dosyaların gizli kalması için uçtan uca şifreleme sözü de veriliyor.

22.04.2024 07:08
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WhatsApp, Android ve iOS arasında dosya paylaşmayı çok daha kolay hale getirecek. Uygulamanın beta sürümünde test edilen bir özellik, internet bağlantısı olmadan yakındaki kullanıcılarla dosya paylaşmanızı mümkün kılacak. İşte yeni WhatsApp dosya paylaşım desteği.

WhatsApp, "yakındakilerle dosya paylaş" desteği alıyor

WhatsApp, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan yakındaki diğer kişilerle dosya paylaşmasına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan beta güncellemesinde keşfedilen dosya paylaşım seçeneği; uygulamaya iOS AirDrop veya Android Yakındakilerle Paylaş benzeri bir yetenek kazandıracak.

WhatsApp, Yakındaki Kullanıcılarla Dosya Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, yakındaki kullanıcılarla dosya paylaşmak için Bluetooth ve WiFi desteğini kullanacak. Bu özellik aktif edildikten sonra yakındaki bir kullanıcıya doğrudan WhatsApp uygulamasında dosya aktarımı yapmak mümkün olacak.

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Betadaki özellik her iki tarafın da isteği kabul etmesiyle çalışıyor. Ayrıca paylaşılan dosyaların gizli kalması için uçtan uca şifreleme sözü de veriliyor. Bu, özellikle Android ve iOS arasında dosya transferi için üçüncü taraf hizmetleri kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Yeni paylaşım işlevi, internet bağlantısı olmadan veya farklı hizmetler kullanmadan doğrudan WhatsApp üzerinden dosya paylaşmanıza olanak tanıyacak. Günümüzde neredeyse her akıllı telefon sahibinin WhatsApp kullandığını düşünürsek, bu özellik oldukça faydalı görünüyor.

WhatsApp, Yakındaki Kullanıcılarla Dosya Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle Android platformunda büyük değişiklikler yapılması bekleniyor. Bir güncelleme ile sohbetlerde karşıdaki kişinin durumunu gösteren "Yazıyor" ve "Çevrimiçi" belirteçlerinin baş harfi büyük hale getirildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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