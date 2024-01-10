Microsoft, 2021'in sonlarına doğru yeni işletim sistemi Windows 11'i piyasaya sürdü. Bu yeni Windows sürümü, bir dizi önemli yeniliği beraberinde getirse de ilk zamanlarında mevcut hataları ile kullanıcıları deliye döndürdü. Microsoft, bu sorunları çözmek için çalışmalar yürüttü ve bu hataların büyük çoğunluğu çözüme kavuştu.

Şirket, son dönemlerde yeniliklere odaklanmış durumda. Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda Güç Tasarrufu özelliği alacağı konuşulan Windows 11'in şimdi ise şaşırtan bir yenilikle kullanıcıların karşısına çıkacağı ortaya çıktı.

Windows 11'de "Sudo" komutu kullanılabilecek

Linux veya MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda ortak terminal komutlarından "Sudo" komutu, "superuser do" kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu komut, kullanıcının yetki eşliğinde, bilgisayarı yeniden başlatma gibi işlemler yapabilmesine olanak tanıyor.

Her Linux veya MacOS kullanıcısının en az bir defa kullandığı bu komutun Windows işletim sistemine ekleneceği ortaya çıktı. Öyle ki Microsoft'un son yayınladığı güncellemede bununla ilgili bazı kod satırları görüldü. Bu kod satırlarına göre Geliştirici Modu açık olduğunda PowerShell komut satırı üzerinden kullanılabilecek.

Windows 11'in saç baş yoldurtan hataları için kalıcı çözüm!

Microsoft'un "Sudo" komutunu kullanıcılara ne zaman sunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Windows 11, "sudo" komutunun eklenmesiyle birlikte daha da kullanışlı bir işletim sistemi olacak. Önümüzdeki haftalarda yeni güncellemeler yayınlanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.