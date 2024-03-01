Xiaomi, geçtiğimiz sene kullanıma sunduğu HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmalarına devam ediyor. MIUI sürümüne göre kıyasla daha optimize bir kullanıcı deneyimi sunan yeni yapı hangi Xiaomi modelleri için yayınlanacak? İşte HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri
Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunduğu görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Uygulama simgelerine gelirsek; MIUI sürümüyle bir benzerlik söz konusu, ancak genel tutarlılık artmış gibi görünüyor. Yeni yapıyla birlikte dikkat çeken detaylardan bir diğeri Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan diyebiliriz. Markanın söylemlerini dikkate alırsak yapının 8.75 GB boyutlarında olduğunu ve rakiplere göre depolama konusunda avantaj sağladığını söylemek mümkün.
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri – Mart 2024
HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.
Xiaomi
Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro
Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite
Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i/ Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro
Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i
Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3
Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3
Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14
Redmi modelleri için diğer sayfaya geçiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi HyperOS Güncellemesi Alacak Modeller - Son Dakika
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