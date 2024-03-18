Xiaomi, geçen sene Çin'de ve kısa bir süre önce de globalde tanıttığı Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için kolları sıvadı. Çinli marka bu kapsamda bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son gelen raporlar akıllı telefonun işlemcisini ve potansiyel çıkış tarihini ortaya koyuyor.
Redmi Note 13 Turbo işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, Redmi Note 13 Turbo modelinin Çin'e özel olacağını iddia etti. Ancak bu globale gelmeyeceği şeklinde yorumlanmamalı. Zira kaynağa göre cihaz, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde de tanıtılacak. Burada bir yeniden markalanma durumu söz konusu ve iki telefonun tasarımları farklı olsa da teknik özellikleri tamamen aynı olacak.
Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo'nun Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Redmi Note 13 Turbo Modelini Tanıtacak - Son Dakika Akıllı telefon üreticisi OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin özelliklerini açıkladı. Cihazda 8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 8 GB Sanal RAM bulunacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik yongasıyla güçlendirilen telefon, microSD kart desteğiyle depolama alanını artırma imkanı sunacak. Başlangıç fiyatı 300 ila 400 dolar arasında olacak. Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor. Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir. Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Redmi Note 13 Turbo Modelini Tanıtacak - Son Dakika
Akıllı telefon üreticisi OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin özelliklerini açıkladı. Cihazda 8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 8 GB Sanal RAM bulunacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik yongasıyla güçlendirilen telefon, microSD kart desteğiyle depolama alanını artırma imkanı sunacak. Başlangıç fiyatı 300 ila 400 dolar arasında olacak.
Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor.
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
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