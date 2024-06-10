Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı

Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin\'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı

Robot Era tarafından tasarlanan ilk insansı robot, XBot-L, Çin Seddi'ne tırmandı ve uzun saatlerce yürüdü. Robot, engebeli ve bozuk zeminde olağanüstü navigasyon becerileri sergileyerek merdivenleri kolayca aştı. Robotun tırmanışı sırasında stabil kalmasını sağlamak için mühendisler tarafından hızlı bir onarım yapıldı. Robot Era, bu gösteriyle robotların günlük hayatta daha yaygın hale gelmesini umuyor.

10.06.2024 14:50
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Görüntüler, ilk insansı robotun Çin Seddi'ne tırmandığı anı gösteriyor. XBot-L, engebeli ve bozuk zeminde olağanüstü navigasyon becerileri sergileyerek merdivenleri kolayca aştı ve gözetleme kulelerine ulaştığında tai-chi hareketleri bile yaptı.

Robot, Robot Era tarafından tasarlanıp üretildi. Şirket, güçlendirilmiş öğrenme teknolojisinin bu büyük başarıyı gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu söyledi. Robot Era'nın kurucu ortağı Yue Xi, "Algoritmalar, robotun tanımadığı arazilerde algılama ve karar verme kapasitesini güçlendiriyor," dedi. "Bu sayede robot, karmaşık yol koşullarını tanıyabilir ve yürüyüş pozisyonunu ayarlayabilir."

Videoda, robotun orta kısmına sarılmış bant görülebiliyor, bu mühendislerin tırmanış sırasında robotun stabil kalmasını sağlamak için yaptığı hızlı bir onarımdır. Bu, en gelişmiş teknolojinin bile bazen pratik yöntemlere ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor.

Robot Era, bu gösteriyle robotların günlük hayatta daha yaygın hale gelmesini umuyor. XBot-L gibi makineler giderek yaygınlaşıyor ve gelecekte daha zorlu görevleri başarmaları bekleniyor.

Teknoloji uzmanlarına göre, XBot-L'in Çin Seddi'ndeki yolculuğu, makinelerin insanların yapabileceği hemen her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Bu, Çinli bir otomobil üreticisinin fabrikasında arabaların güvenliğini kontrol eden bir yapay zeka robotunun görüntülerinin ve günde 3.000 hastayı tedavi edebilen dünyanın ilk yapay zeka hastanesinin tanıtılmasının ardından geldi.

Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı
Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı
Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı

Çin Seddi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ile yapılan robot, Çin Seddin'e tırmanıp Sedd boyunca yürümeyi başardı - Son Dakika

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