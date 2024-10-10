YÖK'ten Yapay Zeka Tez Programı - Son Dakika
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YÖK'ten Yapay Zeka Tez Programı

YÖK\'ten Yapay Zeka Tez Programı

YÖK, SSB iş birliğiyle 'Yapay Zeka Akademik Tez Programı'nı başlattı. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.

10.10.2024 16:09
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliği ile 'Yapay Zeka Akademik Tez Programı'nın (ATP) başlatıldığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yapay zekanın üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisansüstü seviyede tez çalışmaları olarak ele alınacağı belirtildi. Programla, savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında güçlü bir iş birliği oluşturulması amaçlandığı kaydedildi.

BAŞVURULAR 25 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Programın lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, teorik bilgi birikimlerini pratik uygulamalarla pekiştirip, geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve yapay zeka alanında yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunacağı belirtilerek, "Proje ile öğrenciler, hem de sektördeki güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikli profesyoneller olarak yetişecek. Programa, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapan öğrenciler başvurabilecek. Ayrıca matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakülteleri programlarının 4'üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yapay zeka, veri bilimi, bilgisayar bilimleri, elektrik-elektronik, mekatronik, yazılım, kontrol ve otomasyon, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarla ilgili tüm bölümler de programa katılabilecek. Bunların dışında listede yer almayan fakat program kapsamında değerlendirilebilecek diğer ilgili bölümler de başvuru yapabilecek. Başvurular, 25 Ekim 2024 tarihine kadar Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Vizyoner Genç platformu internet sitesi üzerinden yapılacak. Programa kabul edilen öğrenciler, 31 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak ve başarılı öğrenciler yetkinlikleri doğrultusunda staj, aday mühendislik programı ve proje desteği gibi imkanlardan faydalandırılacak" denildi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YÖK'ten Yapay Zeka Tez Programı - Son Dakika

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