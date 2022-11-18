Son Dakika Tragger Haberleri

02:26 BAŞAKŞEHİR'DE KURYEYİ HASTANELİK EDEN DAYAK BAŞAKŞEHİR 17. Etap'ta motosikletli kurye yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından hastanelik edilene kadar dövüldü.

23:03 Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü.

22:06 Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21:08 Kömür tozu yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Kömür tozu yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Kırıkkale'de kontrolden çıkan kömür tozu yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

20:50 Kırklareli'nde polisten kaçan araçlarda 4 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu iki araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

20:21 'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı 'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı Kırklareli'nde 'dur' ihtarına uymayan 2 araçta kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, polis aracına çarpıp kaçan kaçan 2 araçta 4 kaçak göçmen yakalandı.

19:47 Park Halindeki Araçtan Uyuşturucu ve Tabanca Çıktı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen park halindeki araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşrurucu madde ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

18:47 Dağa çarpsa ikiye ayırır! En sağlam otomobiller belli oldu! Euro NCAP testlerinde 2022 yılında satılan en sağlam ve güvenli otomobiller belli oldu. İşte sınıfının en iyileri...

16:15 Başakşehir'de kuryeyi hastanelik eden dayak BAŞAKŞEHİR 17. Etap'ta motosikletli kurye yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından hastanelik edilene kadar dövüldü.

15:41 Polisten kaçamayan sürücü: "Kovalamaca güzeldi" Polisten kaçamayan sürücü: "Kovalamaca güzeldi"TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre süren kovalamaca sonrası ara sokaklarda yakalandı.

15:31 Sarıyer'de dron kamerasıyla trafik denetimi yapıldı İstanbul Sarıyer'de ehliyetsiz sürücünün trafik denetiminde aracını yanındaki kişiye devretmesi dron kamerasıyla belirlendi.

15:17 Kontrolden çıkan araç Ankara'nın kapısına çarptı Kontrolden çıkan araç Ankara'nın kapısına çarptı Kontrolden çıkan araç Ankara'nın İstanbul kapısına çarptı.

15:05 SARIYER'DE POLİSİ GÖRÜNCE SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTILAR; DRONE KAMERASINA YAKALANDILAR SARIYER'de, daha önce ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi.

14:59 Kendisini akıllı sanan sürücü drone kamerasına yakalandı İstanbul Sarıyer'de daha önce ehliyetine el konulan sürücü trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Drone kamerasından tespit edilen olay sonrası sürücü ve araç sahibine toplam 7 bin 544 lira ceza kesildi.

14:49 Kamyonete çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 2 yaralı Denizli'nin Çivril ilçesinde aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atıp, orta refüje ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

14:24 Nazilli'de farklı noktalarda eş zamanlı şok huzur uygulaması gerçekleştirildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde 5 farklı noktada şok huzur uygulaması gerçekleştirildi.

13:54 Üniversitelilerin İHA'sı 'Cenker' göz dolduruyor Üniversitelilerin İHA'sı 'Cenker' göz dolduruyor Volta Team İnsansız Hava Araçları Takım Kaptanı Osman Dağdeviren: "Bu dönemde 2 farklı alanda daha yarışmalara katılmayı planlıyoruz" Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Volta Team tarafından geliştirilen yerli insansız...

13:29 Eskişehir'de duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Eskişehir'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13:28 Arnavutköy'de freni boşalan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı Arnavutköy'de freni boşalan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı Arnavutköy'de park halindeki otomobilin frenleri boşalarak kaymaya başlayınca sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu.

13:16 Ev almak isteyen müşteriye emlakçıdan tuzak! Kameraya yakalandılar Mersin'de ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bıraktığı 1 milyon lirasını, hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakayı ele verirken hırsızlık anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

12:46 Tramvay kazası trafiği felç etti Eskişehir'de tramvay ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

11:45 Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık'ta başlıyor Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık'ta başlıyor 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor.

11:02 Şüpheli şahsın kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın kullandığı araçtan 312 gram kubar esrar ele geçirildi.

10:44 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı Sınava girecekleri okul bahçesinde bekleyen adaylar Adayların sınav salonuna alınması Adayların okul çevresine park ettiği araçların oluşturduğu uzun araç kuyruğu NEVŞEHİR - Nevşehir'de Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı.

10:24 Emlakçıdan müşterisine akıl almaz tuzak: Araçtaki parayı böyle çaldılar Emlakçıdan müşterisine akıl almaz tuzak: Araçtaki parayı böyle çaldılar Mersin'de ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bırakılan 1 milyon lirasını, hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi...

10:18 Erzincan'da 15 gün içerisinde 555 sürücüye ve 2 bin 652 plakaya ceza kesildi Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kasım ayının ilk yarısında yapılan icraatlar paylaşıldı.

10:03 Eskişehir'de bir gecede 7 bin 649 şahıs sorgulandı Eskişehir'de 340 polis ve 1 tim çevik kuvvet ile yapılan geniş çaplı denetimde 7 bin 649 şahıs, 648 araç ve 88 umuma açık yer kontrol edildi.

09:38 Mersin Büyükşehir, Üst Düzey Teknolojiye Sahip Makine İkmal Tesisi'ni Hayata Geçirdi Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, üst düzey teknolojik Makine İkmal Tesisi’ni faaliyete geçirdi. Yeni kurulan tesiste; atık depolarından ambara, depolama alanlarından araç ve iş makinelerinin tamiratına kadar birçok hizmet bir arada sunuluyor.

09:31 Yüksekova'da hava sıcaklığı eksilere düştü, araç camları buz tuttu Yüksekova'da hava sıcaklığı eksilere düştü, araç camları buz tuttuHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tutarken, ilçede sisten dolayı görüşmesi 10 metre kadar düştü.

09:16 Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerini Prof. Dr. Ilıcalı uyardı - Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerini Prof. Dr. Ilıcalı uyardı Prof. Dr. Ilıcalı "Ani şerit değişiklikleri yapılmaması lazım" Prof. Dr. Ilıcalı "Güçlü bir denetim yapılmalı"İSTANBUL (İ"erektiğini ifade etti.

07:34 Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 58 kişi yakalandı.

01:41 Siverek-Diyarbakır karayolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı Siverek-Diyarbakır karayolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı Siverek-Diyarbakır karayolunda tekstil malzemeleri yüklü tır devrildi.

00:59 Maltepe'de AVM ve toplu taşımalara denetim Maltepe'de polis ekiplerince AVM, toplu ulaşım durakları ve cadde üzerinde denetimler gerçekleştirildi.

00:59 Habur Sınır Kapısı'nda 395 adet elektronik nargile ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda bir araçta 395 adet kaçak elektronik nargile ele geçirildi.

00:59 2 kişinin öldüğü işçi servisi kazasında sürücüye 4 yıl 2 ay hapis Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 işçinin de yaralandığı belediye işçi servisi kazasıyla ilgili araç sürücüsü yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 30 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

00:08 Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren zanlı intihar etti Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren zanlı intihar etti Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren katil zanlısı Yaşar Ç. içinde bulunduğu LPG'li otomobili patlatarak intihar etti.

23:53 Tokyo Valisi Koike enerji faturalarının düşürülmesi için "boğazlı kazak" giyilmesini önerdi Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, artan enerji fiyatları nedeniyle kabarık gelen faturaları düşürmek için "boğazlı kazak giyin" önerisinde bulundu.