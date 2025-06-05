Kapadokya'da Bayram Doluluğu Yüzde 70 - Son Dakika
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Turizm

Kapadokya'da Bayram Doluluğu Yüzde 70

Kapadokya\'da Bayram Doluluğu Yüzde 70
05.06.2025 10:52
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Kapadokya'daki otellerin doluluk oranı Kurban Bayramı öncesi yüzde 70'e ulaştı, rezervasyonlar artıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli turistler rezervasyon yaptırıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 yılının ilk günleri çok yavaş geçmişti, ancak nisan ve mayıs aylarında beklediğimiz doluluklara ulaştık. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 9 gün olur diye beklemiştik, ama 4 günde kaldı. Tabii ki de bununda Kapadokya bölgesindeki konaklama sayısını artıracağını düşünüyorum. Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Kurban Bayramı masraflı bir bayram, Ramazan Bayramı ile kıyaslanamaz ama yine de doluluk oranlarımız yüksek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAPADOKYA'YA YÜKSEK BİR RAĞBET VAR'

Göreme beldesindeki turizm işletmecisi Murat Yavuz ise "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 70-75 civarındadır. Bunun son dakika rezervasyonlarla yüzde 100 doluluğa ulaşmasını hedefliyoruz. Büyük şehirlerden Kapadokya'ya her zamanki gibi yüksek rağbet var. Gelen misafirlerimiz balonda fotoğraf çektirmeyi, balonları izlemeyi ve teraslardan fotoğraf çektirmeyi çok seviyor. Kapadokya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bunda bölgedeki turizmcilerin emeği çoktur, daha da güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Bu noktada çalışmalarımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Kapadokya'da Bayram Doluluğu Yüzde 70 - Son Dakika

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