Arababank davası: Engin Elibol\'a yönelik komplo iddiaları gündemde

Yaşam

CNGZ şirketi, piyasa fiyatlarının çok altında araç satma vaadiyle yüzlerce kişiden para topladı. 57 kişinin şikâyetçi olduğu dosyada dolandırıcılık faaliyetinin toplam zararı 500 milyon TL olarak hesaplandı. Şirketin mal varlığının bir kısmının hâlâ tasfiye sürecinde olduğu belirtildi. Bu süreçte mağdurlar arasında kamu görevlileri, din görevlileri ve iş dünyasından tanınmış isimler yer aldı.

KUZEN İMAMLARA AĞIR CEZALAR

Dolandırıcılık faaliyetinin arkasındaki isimler olarak öne çıkan kuzenler Ahmet ve Halil Cengiz, 186'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirketin çalışanlarından Murat Dilek 60 yıl hapis cezası alırken, kuzenlerin eşleri de suç ortaklığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Ahmet Cengiz, mahkemede yaptığı savunmada, alacaklılar tarafından tehdit edildiğini ve çeklerinin zorla imzalatıldığını iddia etti. Halil Cengiz ise mağdurların zararlarının şirketin mevcut mal varlığıyla karşılanabileceğini öne sürdü.

ENGİN ELİBOL: "GERÇEK MAĞDUR BENİM"

Sanıklardan iş insanı Engin Elibol, davanın başından itibaren suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan deliller, Elibol'un dolandırıcılık organizasyonunun bir parçası olmadığını, aksine mağdur edildiğini gösterdi. Elibol, "Bu olayda asıl mağdur benim. Şirketimden 40 araç kayıp, ailem tehdit altında. Mağdurlar bilinçli bir şekilde yönlendirilerek beni hedef gösterdiler" dedi.

WHATSAPP GRUPLARI VE ALGI OPERASYONU

Dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, mağdurların bazı iş insanlarını özellikle hedef aldığı iddialarını güçlendirdi. Yazışmalarda, "CNGZ battı, paramızı alamayacağız. Büyük iş insanlarını şikâyet edelim, korkar ve öderler" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Elibol'un avukatları, bu yazışmaların organize bir algı operasyonunun parçası olduğunu belirtti.

MAĞDURLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER

Davanın mağdurları arasında Arnavutköy Sıddık Camii İmamı Mücahit Yeşiloğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Muhammed Metehan Yazar ve başka kamu görevlileri yer aldı. Sanıklardan Şaban Aktan'ın, Cumhuriyet savcısının dolandırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

ARABABANK DAVASINDA CEVAPLANMAYAN SORULAR

Arababank davası, verilen hapis cezaları ve mağdurların adalet arayışıyla kapanmış görünse de birçok soru hâlâ cevaplanmayı bekliyor. Kayıp olduğu belirtilen milyonlarca liranın akıbeti, mağdurların neden bazı sanıkları hedef gösterdiği ve organize bir kumpasın varlığı iddiaları, davanın karanlıkta kalan yönlerini oluşturuyor.

Engin Elibol'un beraat etmesi, kendisine yönelik suçlamaların haksız olduğunu ortaya koysa da bu olay, adalet sisteminde bireylerin nasıl manipüle edilebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Davada, dolandırılanlar kadar haksız yere suçlananların hikâyesi de dikkat çekiyor.