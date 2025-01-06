Arababank davası: Engin Elibol'a yönelik komplo iddiaları gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Arababank davası: Engin Elibol'a yönelik komplo iddiaları gündemde

Arababank davası: Engin Elibol\'a yönelik komplo iddiaları gündemde

Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanan önemli dolandırıcılık davalarından biri olan ve "Arababank" olarak bilinen süreçte, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını açıkladı. Davanın odağında yer alan CNGZ Filo ve Araç Kiralama Şirketi'nin yöneticileri Ahmet ve Halil Cengiz kuzenler, 186'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06.01.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CNGZ şirketi, piyasa fiyatlarının çok altında araç satma vaadiyle yüzlerce kişiden para topladı. 57 kişinin şikâyetçi olduğu dosyada dolandırıcılık faaliyetinin toplam zararı 500 milyon TL olarak hesaplandı. Şirketin mal varlığının bir kısmının hâlâ tasfiye sürecinde olduğu belirtildi. Bu süreçte mağdurlar arasında kamu görevlileri, din görevlileri ve iş dünyasından tanınmış isimler yer aldı.

KUZEN İMAMLARA AĞIR CEZALAR

Dolandırıcılık faaliyetinin arkasındaki isimler olarak öne çıkan kuzenler Ahmet ve Halil Cengiz, 186'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirketin çalışanlarından Murat Dilek 60 yıl hapis cezası alırken, kuzenlerin eşleri de suç ortaklığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Ahmet Cengiz, mahkemede yaptığı savunmada, alacaklılar tarafından tehdit edildiğini ve çeklerinin zorla imzalatıldığını iddia etti. Halil Cengiz ise mağdurların zararlarının şirketin mevcut mal varlığıyla karşılanabileceğini öne sürdü.

ENGİN ELİBOL: "GERÇEK MAĞDUR BENİM"

Sanıklardan iş insanı Engin Elibol, davanın başından itibaren suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan deliller, Elibol'un dolandırıcılık organizasyonunun bir parçası olmadığını, aksine mağdur edildiğini gösterdi. Elibol, "Bu olayda asıl mağdur benim. Şirketimden 40 araç kayıp, ailem tehdit altında. Mağdurlar bilinçli bir şekilde yönlendirilerek beni hedef gösterdiler" dedi.

WHATSAPP GRUPLARI VE ALGI OPERASYONU

Dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, mağdurların bazı iş insanlarını özellikle hedef aldığı iddialarını güçlendirdi. Yazışmalarda, "CNGZ battı, paramızı alamayacağız. Büyük iş insanlarını şikâyet edelim, korkar ve öderler" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Elibol'un avukatları, bu yazışmaların organize bir algı operasyonunun parçası olduğunu belirtti.

MAĞDURLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER

Davanın mağdurları arasında Arnavutköy Sıddık Camii İmamı Mücahit Yeşiloğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Muhammed Metehan Yazar ve başka kamu görevlileri yer aldı. Sanıklardan Şaban Aktan'ın, Cumhuriyet savcısının dolandırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

ARABABANK DAVASINDA CEVAPLANMAYAN SORULAR

Arababank davası, verilen hapis cezaları ve mağdurların adalet arayışıyla kapanmış görünse de birçok soru hâlâ cevaplanmayı bekliyor. Kayıp olduğu belirtilen milyonlarca liranın akıbeti, mağdurların neden bazı sanıkları hedef gösterdiği ve organize bir kumpasın varlığı iddiaları, davanın karanlıkta kalan yönlerini oluşturuyor.

Engin Elibol'un beraat etmesi, kendisine yönelik suçlamaların haksız olduğunu ortaya koysa da bu olay, adalet sisteminde bireylerin nasıl manipüle edilebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Davada, dolandırılanlar kadar haksız yere suçlananların hikâyesi de dikkat çekiyor.

Hukuk, Yaşam, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arababank davası: Engin Elibol'a yönelik komplo iddiaları gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Arababank davası: Engin Elibol'a yönelik komplo iddiaları gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.