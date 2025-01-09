Belediye başkanı "Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Belediye başkanı "Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı

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Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın eşine teşekkür etmek için ikinci defa sahneye çıkması damga vurdu. Akpolat, "Söylemesem rahat etmem. Kıymetli eşime buradan çok teşekkür ediyorum." dedi.

09.01.2025 15:44
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Büyükada'da, Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ikinci defa kürsüye çıktığı anlar törene damga vurdu.

EŞİNE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN TEKRAR KÜRSÜYE ÇIKTI

Heyecanlı olduğunu belirten Akpolat, konuşmasında eşine teşekkür etmeyi unuttuğunu söyledi. Akpolat, "Çok heyecanlıyım. Çok özür dilerim. Bu başarının arkasında, tabii ki ben söylemesem rahat etmem. Bu fedakarlığı bana sağlayan, hiçbir zaman sıkıntı yapmayan kıymetli eşime, Yüksel Akpolat'a buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar Akpolat'ın davranışını takdir etti.

Belediye başkanı "Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı

Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belediye başkanı 'Söylemesem rahat etmem' diyerek ikinci kez kürsüye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysi Karaman:
    korkudan söylemiştir eve gidemez yoksa:)) 48 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    için rahatladimi canım 28 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bir dolaplar dönmüş olabilir. 21 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Kılıbıklık da ihtisas yapmış abimiz ! 6 0 Yanıtla
  • Kasım Daşdan:
    adamdaki Azime bakarmısın 0 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    bizde bunu anlamakta zorluk çekiyoruz eski şişli belediyesi başkanın eşininde şişli yi yönettiği söyleniyordu hemde mesai arkadaşları bunedir la biz kimi seçiyor kim yönetiyor 0 0 Yanıtla
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