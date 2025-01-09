Büyükada'da, Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ikinci defa kürsüye çıktığı anlar törene damga vurdu.
Heyecanlı olduğunu belirten Akpolat, konuşmasında eşine teşekkür etmeyi unuttuğunu söyledi. Akpolat, "Çok heyecanlıyım. Çok özür dilerim. Bu başarının arkasında, tabii ki ben söylemesem rahat etmem. Bu fedakarlığı bana sağlayan, hiçbir zaman sıkıntı yapmayan kıymetli eşime, Yüksel Akpolat'a buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar Akpolat'ın davranışını takdir etti.
Son Dakika › Yaşam › Belediye başkanı 'Söylemesem rahat etmem' diyerek ikinci kez kürsüye çıktı - Son Dakika
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