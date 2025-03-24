Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında üzen haber! - Son Dakika
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Yaşam

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında üzen haber!

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında üzen haber!

Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Elif Hanım'dan üzücü bir açıklama geldi. Elif Hanım, sanatçının durumunun ağır olduğunu belirterek, sevenlerini üzen sözler sarf etti. Ayrıca, Özcan'ın solunum cihazına bağlı olduğunu ve bilincinin bulanık olduğunu belirtti.

24.03.2025 14:37
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Son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran usta oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Elif Hanım'dan yeni bir açıklama geldi. Elif Hanım, sanatçının durumunun ağır olduğunu belirterek, sevenlerini üzen sözler sarf etti.

"SOLUNUM CİHAZİNA BAĞLI YAŞIYOR"

Naşit Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Naşit Özcan, son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Naşit Özcan, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında üzen haber! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • aragorn:
    DEĞERLİ BİR SANATÇIMIZ ALAH ŞİFASINI VERSİN İNŞALLAH 29 1 Yanıtla
    Aslan Yiğit:
    makineye bağlı beyin ölümü gerçekleşmiş zaten 0 0
  • Metin17:
    Allah şifalar versin. 11 0 Yanıtla
    Aslan Yiğit:
    beyin ölümü oldu 0 0
  • Aslan Yiğit:
    ben günler öncesi yazmıştım makineye bağlı başımız saolsun diye 3 2 Yanıtla
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