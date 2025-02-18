Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Seyyar Tayyar' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya'dan 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

18.02.2025 12:17  Güncelleme: 12:28
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Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayata gözlerini kapadı. Çocuklar Duymasın dizisindeki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

"AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK MAALESEF"

Usta oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya'nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat hayatına atıldı. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren Gümüşkaya, 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. 2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Usta oyuncu; Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın, Emin Gümüşkaya, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Patladı gitti ALLAH Rahmet etsin 25 4 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tekirdağ şivesi ile çok sevmiştik 24 0 Yanıtla
  • Bülent Yıldız:
    deyiş o deyiş patladı gitti 10 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allâh rahmet patladı da gitti rahmetli iyi adamdı 9 0 Yanıtla
  • Game Over:
    en son babalar duyarda son bölümlerdede oynamişti rahmetli 1 0 Yanıtla
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