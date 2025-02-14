Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek

Geniş Video İzle

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya için hazırlıklar devam ederken, dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir stüdyoya girdi. Dizideki şarkıları kendisi seslendirecek olan Özdemir, usta müzisyen Metin Özülkü'den ders almaya başladı.

14.02.2025 13:59  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yakında ekrana gelecek olan Eşref Rüya dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için Özdemir stüdyoya girdi. Dizideki şarkıları kendisi seslendirecek olan Özdemir, usta müzisyen Metin Özülkü'den ders almaya başladı.

DİZİDEKİ ŞARKILAR ÖZDEMİR'DEN

Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Özdemir, müzik grubu olan Nisan adlı şarkıcıya hayat verecek. Ünlü oyuncu dizideki şarkıları kendisi seslendirecek. Özdemir müzik adamı Metin Özülkü'den ders almaya başladı. Özülkü'yle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şunları yazdı:

"Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım"

Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya, sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanıyor.

Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
Kaynak: DHA

Demet Özdemir, Metin Özülkü, Kanal D, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.