Emekli Turizmci Dalgıç Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Emekli Turizmci Dalgıç Oldu

Emekli Turizmci Dalgıç Oldu

Mehmet Ali Altay, 73 yaşında profesyonel dalgıçlık yaparak, su altının tadını çıkarıyor.

15.05.2025 09:49
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ANTALYA'da turizm sektöründen emekli olduktan sonra 45 yaşında profesyonel dalgıçlığa yönelen Mehmet Ali Altay (73), yerli ve yabancı turistlere su altı rehberliği yapıyor. Altay, "Suya girdiğim anda başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyorum, kafam sıfırlanıyor" dedi.

Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Mehmet Ali Altay, 1999 yılında emekli oldu. Emekliliğinden önce arkadaşlarının teşviğiyle dalış kursuna katıldığını anlatan Altay, "8-10 arkadaşımla kurslara yazıldık. Başarıyla tamamladık, belgelerimizi aldık. O gün bugündür suyun altındayım" diye konuştu. 2002 ile 2015 yılları arasında açık denizde balık çiftliğinde çalıştığını anlatan Altay, "Açık denizde 5-6 ay boyunca günde 70-80 ton yemle balıkların bakımını yapıyorduk. Hasat zamanı geldiğinde balıkları sıcak banyoya alırdık" ifadelerini kullandı. Açık denizde orkinos çiftliklerine giderken köpek balığıyla karşılaştıklarını belirten Altay, "Çiftliğe girmiş bir köpek balığı ile mücadele etmek zorunda kaldık. Hatta ayağımı da ısırmıştı. Bu tür tehlikeleri çok yaşadık ama suya olan sevgim hep ağır bastı" dedi.

'SUYUN ALTI BENİM DÜNYAM'

Dalgıçlık kararına ailesinin ve çocuklarının olumlu yaklaştığını ifade eden Altay, "Kimse karşı çıkmadı, herkes destek verdi. Su altı en huzurlu olduğum yer" diye konuştu. Son beş yıldır bir turizm firması bünyesinde uzman dalgıç olarak görev yaptığını belirten Altay, "Turistleri yarım saatlik dalışla gezdiriyoruz. Yaşımı duyunca şaşıranlar oluyor ama sonrasında çok memnun kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suyun altında geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini belirten Mehmet Ali Altay, "Suya girdiğim anda başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyorum, kafam sıfırlanıyor. İlk defa dalıyor gibi heyecanlanıyorum. Çıktığımda hep gülümserim. Bu duyguyu hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.

'BENİM İÇİN YAŞAM BİÇİMİ'

Hedefinin hayatının sonuna kadar dalış yapmak olduğunu belirten Altay, "Benim idolüm Kaptan Cousteau gibi olmak. Onun gibi ben de su altında yaşamayı, orada kalmayı isterim. Hatta suyun altında ölmek isterim. Bu meslek benim için bir iş değil, bir yaşam biçimi" dedi.

Yıllar içinde Malta ve Mısır gibi bölgelerde dalış deneyimi yaşadığını anlatan Altay, özellikle Kızıldeniz'de tekrar dalış yapmak istediğini söyledi. Altay, "Oralar çeşitlilik açısından çok zengin. Balık türleri, köpek balıkları. Dalış için heyecan verici yerler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Emekli Turizmci Dalgıç Oldu - Son Dakika

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