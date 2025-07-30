Erbaa\'da Leylek Havada Yakalandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, caminin verandasından düşen tek ayağı olmayan leyleği itfaiye eri havada yakaladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cami'nde meydana geldi. Caminin verandasında tek ayağı olmayan bir leylek olduğunu gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdivenle bulunduğu yerden almaya çalıştığı leylek, bu sırada kayıp düştü. İtfaiye erlerinden biri leyleği yere düşmeden havada yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlk tedavisi Erbaa Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.