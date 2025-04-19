Fatou 68. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Yaşam

Fatou 68. Yaşını Kutladı

Fatou 68. Yaşını Kutladı

Dünyanın en yaşlı dişi gorili Fatou, Berlin Hayvanat Bahçesi'nde 68. doğum gününü kutladı.

19.04.2025 12:24
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DÜNYANIN en yaşlı dişi gorili olarak bilinen Fatou, 68'inci yaşını kutladı.

Dünyanın en yaşlı gorili Fatou, 1959 yılından itibaren ikamet ettiği Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde, ziyaretçiler ve gazetecilerle doğum gününü kutladı. 68 yaşındaki Fatou'ya dişleri olmadığı için çiğnemesi kolay olacak şekilde özenle seçilmiş sebze, yaprak ve meyveden oluşan bir öğün hazırlandı.

Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, 2017 yılında 60 yaşını dolduran Fatou'yu o tarihten itibaren her yıl doğum günü olarak kabul edilen 13 Nisan'da çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Fatou'nun olağanüstü olduğunu belirten Knieriem, "Sadece 68 yaşında tüm yaş rekorlarını kırdığı için değil, aynı zamanda sakin ve onurlu tavrıyla herkesi büyülediği için olağanüstü. Bize bu gezegendeki diğer canlılara karşı neden daha fazla empati göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Biz şehir sakinleri bozulmamış doğal yaşam alanlarına ne kadar bağımlı olduğumuzu unutma eğilimindeyiz. Biyolojik çeşitlilik varlığımızın temeli ve korumamız gereken değerli bir hazinedir" dedi.

Fatou, 1959 yılında Batı Afrika'da bir Fransız denizci tarafından bulundu. Denizci, Marsilya'daki bir tavernada hesabını ödemek için Fatou'yu nakit karşılığında takas etti. Daha sonra Fransız hayvan tüccarı Madame Lafevre, Fatou'yu Berlin Hayvanat Bahçesi'ne sattı.

Fatou'nun kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, vahşi doğada doğduğu için hayvanat bahçesine getirildiğinde en az iki yaşında olduğu tahmin ediliyor, dolayısıyla 1957'de doğmuş olduğu düşünülüyor. Fatou'yu her yıl doğum gününde en sevdiği meyve olan çileklerin yer aldığı özel bir meyve sepetiyle ödüllendirdiklerini vurgulayan hayvanat bahçesi görevlileri, her gün meyve yemek isteyen Fatou'ya, yaşı nedeniyle diyet uyguladıklarını bildirdi.

Berlin Hayvanat Bahçesi Basın Müdürü Hanja Runge, Fatou'nun sağlığına çok dikkat ettiklerini kaydederek, "İyi dengelenmiş bir diyete ek olarak, Fatou'nun günlük rutini, yiyecek arama ve hatta aktif kalmak için tırmanma ipleri kullanma gibi aktiviteleri içeriyor" ifadelerini kullandı.

Fatou'nun, genç gorillerle karşılaştırıldığında, çok daha sakin ve çekingen olduğunu dile getiren Runge, "Küçükler enerji doluyken, sürekli keşfediyor ve oyuncaklarıyla oynuyor. Fatou ise hayvanat bahçesindeki olayları rahat ve dikkatle gözlemlemeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Fatou, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından kritik düzeyde tehlike altında olarak sınıflandırılan türünün gerçek anlamda simgesel bir elçisi olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Fatou 68. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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