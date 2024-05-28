Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi - Son Dakika
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Yaşam

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün 'Kaymaklı Kadayıf' yapıldı. İzleyenler Kaymaklı Kadayıf'ın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bugünkü programda hangi gelin adayının birinci olduğu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi Damla oldu.

28.05.2024 14:38
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Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün 'Kaymaklı Kadayıf' yapıldı. İzleyenler Kaymaklı Kadayıf'ın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bugünkü programda hangi gelin adayının birinci olduğu araştırılıyor. Peki, KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR? Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi kim, hangi gelin oldu?

KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR?

500 gram kadayıftaze kadayıf

Şerbeti İçin;

750 gr şeker/ 4 bardaktan bir parmak eksik

Üzerini bir parmak kalınlığında geçecek kadar soğuk su

1 yemek kaşığından biraz az limon suyu

Kaymağı İçin;

6 çay bardağı süt

1,5 çay bardağı irmik

1 paket krema/ Schlagsahne

Üzeri İçin;

125 gram eritilmiş tereyağı

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs'ta birinci Damla oldu.

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Kanal D, Yemek, Televizyon, Soğuk Haber, Kadın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi - Son Dakika
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