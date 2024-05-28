Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün 'Kaymaklı Kadayıf' yapıldı. İzleyenler Kaymaklı Kadayıf'ın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bugünkü programda hangi gelin adayının birinci olduğu araştırılıyor. Peki, KAYMAKLI KADAYIF NASIL YAPILIR? Gelinim Mutfakta 28 Mayıs birincisi kim, hangi gelin oldu?
500 gram kadayıftaze kadayıf
Şerbeti İçin;
750 gr şeker/ 4 bardaktan bir parmak eksik
Üzerini bir parmak kalınlığında geçecek kadar soğuk su
1 yemek kaşığından biraz az limon suyu
Kaymağı İçin;
6 çay bardağı süt
1,5 çay bardağı irmik
1 paket krema/ Schlagsahne
Üzeri İçin;
125 gram eritilmiş tereyağı
Gelinim Mutfakta 27 Mayıs'ta birinci Damla oldu.
Son Dakika › Yaşam › Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Birincisi Kim Oldu ve Kaymaklı Kadayıf Tarifi - Son Dakika
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