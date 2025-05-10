Heyelanda Kayıplarını Ziyaret Etti

SAMSUN'da Çiğdem Kaya (31), heyelanda yaşamlarını yitiren 2 kızı ve eşi Adem Kaya'nın (36) kabirlerini ziyaret etti. Tekerlekli sandalyeyle mezarlığa giden Çiğdem Kaya, "Adem, çocuklarımız sana emanet. Kolumu kanadımı kırdılar. Nasıl dayanacağım" diye ağladı.

Olay, 27 Nisan'da Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracını yıkayan Adem Kaya'nın bulunduğu alana, dağdan kopan kaya ve toprak parçaları düştü. Kaya'nın yanında eşi Çiğdem Kaya ve araçtaki çocukları da göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin göçükten yaralı halde çıkardığı Çiğdem Kaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaya'nın eşi ve kızlarının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiğdem Kaya, tedavisinin ardından olaydan 1 hafta sonra taburcu edildi.

'ÇOCUKLARIMI ALDILAR'

İlkadım ilçesinde yaşayan Çiğdem Kaya, bugün Terme ilçesindeki Akçaykaraçalı Mahallesi'nde, eşinin ve çocuklarının kabirlerini ziyaret etti. Tekerlekli sandalyeyle yakınlarının yardımıyla mezarlığa gelen ve kolunun alçıda olduğu görülen Kaya, çocuklarıyla eşine dua etti, kabirlerine çiçek dikti. Çiğdem Kaya, "Allah'ım ne olur onlara sahip çık. Çok küçükler. Adem, çocuklarımız sana emanet. Yalnız kaldım Adem burada. Kolumu kanadımı kırdılar. Çocuklarımı aldılar benden, nasıl dayanacağım" diye ağladı.

Mezarlıktaki diğer aile üyeleri ve yakınları da gözyaşı döktü.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun