İlişki danışmanı İrem Bir\'den uyarı: "Online flörtlerde görüşmeden önce görüntülü konuşun"

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Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan İlişki ve Aile Danışmanı İrem Bir, online flörtlerin güvenli şekilde yürütülmesi ve günümüz ilişkilerindeki "taktik oyunları" üzerine önemli uyarılarda bulundu.



"ONLINE FLÖRTLERDE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE MUTLAKA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMALISINIZ"

Görüşmeden önce mutlaka görüntülü konuşma yapılması gerektiğini vurgulayan İrem Bir, "Kriminal risklere karşı dikkatli olunmalı, telefon numarasını vermeli ve ilk buluşmalar kalabalık ortamlarda olmalı. Online flörtleri çok uzatmamakta fayda var, bir elektrik varsa 1-2 hafta içinde yüz yüze görüşme planlanmalı," dedi.

"İLİŞKİLER TAKTİKLER ÜZERİNE KURULUYOR"

Günümüz ilişkilerinde sıkça kullanılan "love bombing" ve "ghosting" gibi terimlere de değinen İrem Bir, taktiklerin artık ilişkilerin merkezine oturduğunu söyledi. "Love bombing gibi yöntemlerle karşılaşabiliyoruz. İlk başta yoğun ilgi gösteriyorlar, ancak gerçek buluşmalardan bahsetmeye başlayınca bir anda kaybolabiliyorlar. Buna 'ghosting' deniyor, bir anda hayalet gibi yok oluyor," şeklinde konuştu.