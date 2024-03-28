İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu - Son Dakika
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Yaşam

İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu

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Cübbeli Ahmet'in cemaatten uzaklaştırılmasının ardından İsmailağa hocalarından Mustafa Özşimşekler'e ait olduğu konuşulan görüntü yeniden gündeme getirildi. Bahsi geçen görüntüde Özşimşekler, "Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet hakkında Allah ile görüştü" ifadelerine yer veriyor.

28.03.2024 14:38
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Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa Cemaati'nde posta oturma hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca, 5 gün önce bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine bu akşama kadar süre tanımıştı. İsmailağa Cemaati ise, daha süre tam olarak dolmadan yaptıkları uzun bir açıklamayla Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendileriyle bağının olmadığını bildirdi.

CÜBBELİ'DEN CEVAP GELDİ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Cübbeli Ahmet Hoca cephesinden dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamasında yer alan "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı Reddetti" ifadesine sert çıktı.

"O MÜRİDİYSE BEN DE MÜRİDİYİM"

Cübbeli, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek?" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA YARATAN VİDEO

Karşılıklı açıklamalarla kavga devam ederken İsmailağa hocalarından Mustafa Özşimşekler'e ait olduğu öne sürülen bir görüntü sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen görüntüde Özşimşekler'in "Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet hakkında Allah ile görüştü" dediği duyuluyor.

İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu

Cübbeli Ahmet Hoca, Dini, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • KURU FRU: Pasta küçüldü, kavga başladı… E kolay değil her “şeyhin” altına bir mercedes , audi8 çekmek… 19 7 Yanıtla
  • ferhat eser: bunlar dinimizle resmen dalga geçiyor bunların sohbetini dinlemem dediklerine inanmam ve ben bir tek ALLAHA inanırım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu - Son Dakika
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