Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı. Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

"İYİ Kİ KANSER OLMUŞUM" DEMİŞTİ

YouTube'da Yasemince İtiraflar programına konuk olan "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum. Hala saçım yok, saçımda peruk var. Aynaya baktığım kişiyle yüzleştiğimle ben de hala çok şoktayım. Aslında yavaş yavaş o açılımlarımı paylaşmayı düşünüyorum. Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer." demişti.

"BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kanserle zorlu bir mücadeleden geçen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor. Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.

"Hepsi geçecek" diyen Nursel Ergin kendisine kanser hastalarından çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Güç sizde güçlü olun" dedi.

YEMEK PROGRAMI SUNACAK

"Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" diyen Ergin ayrıca yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönüyor.