Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber - Son Dakika
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Yaşam

Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber

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Gündüz kuşağının sevilen yüzlerinden biri olan Nursel Ergin, uzun süredir mücadele ettiği kanseri yenerek zaferini sevenleriyle paylaştı. Hastanede tedavi sürecinin sona erdiğini duyuran Ergin, zafer çanını çalarak sağlık çalışanlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

27.03.2025 11:00  Güncelleme: 11:17
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2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ismini duyuranve ardından Gelinim Mutfakta programıyla ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Nursel Ergin, geçtiğimiz aylarda programdan ani bir şekilde ayrılmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü sunucunun meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık tedavi süreciyle ilgili paylaşımlar yapan Ergin, tedavi sürecinde güçlü duruşu ve moralini yüksek tutarak büyük bir mücadele verdi. Hayranlarından gelen destek mesajlarıyla moral bulan ünlü sunucu, son paylaşımla sevenlerine beklenen müjdeyi verdi.

"ZAFERİMİ KUTLUYORUM!"

Tedavisinin tamamlandığını duyuran Nursel Ergin, hastane koridorlarında yankılanan zafer çanını çalarken çekilen videosunu paylaştı. Doktorlarına ve sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Ergin, şu sözleri dile getirdi: "Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!" Ergin'in paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, ünlü sunucuya tebrik mesajları yağdı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nursel Ergin, hayranlarına "Her anın kıymetini bilin, hayat gerçekten çok değerli" mesajını verdi.

Kanserle mücadele eden Nursel Ergin\'den sevindiren haber

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Son Dakika Yaşam Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Enis Demirağ:
    Gebersin çok ta tın tın bizene 1 50 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    Allah bütün hastalara şifa versin 27 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    geçmiş olsun 12 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    o hastalık sana bir mesajdı ama sen yinede ibret almadın huzur ve sağlık İslamdır... 2 4 Yanıtla
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