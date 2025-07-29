Karaca Amanos Dağları'nda Görüntülendi

HATAY'ın Amanos Dağları'nda sedir ağacının altında beslenen karaca, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Amanos Dağı eteklerinde gezinti yapan vatandaşlar, sedir ağacının altında bir karacanın beslendiğini fark etti. Vatandaşlar, güzelliğiyle dikkat çeken karacayı cep telefonuyla görüntüledi. Karacanın beslenirken aynı zamanda önlem amaçlı sık sık etrafını kontrol ettiği anlar da kameraya yansıdı. Karaca bir süre sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,