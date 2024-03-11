Çiçek Taksi, Selena ve Akasya Durağı gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek tepki gösterdi.
9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.
90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Yaşam › Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi - Son Dakika
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