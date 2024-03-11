Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Yaşam

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi

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Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.

11.03.2024 14:42  Güncelleme: 15:00
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Çiçek Taksi, Selena ve Akasya Durağı gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek tepki gösterdi.

TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı. Yıldızoğlu'nun çocukları Sibel Aybar, Cihan Özyıldız, eski eşi Suna Yıldızoğlu ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezer, Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar camiye gelerek Yıldızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.

90 yaşında hayatını kaybeden Tiyatrocu ve Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan namazından ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
Kayhan Yıldızoğlu\'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
Kaynak: Snob Magazin

Şener Şen, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sait turk: İnsanlar gerçekten bazen abartıyor, ünlü olan birisinin cenazesini gidip gelenlerle resim çektirmek, tabutla resim çektirmek nedir ya??Allah rahmet eylesin 60 3 Yanıtla
  • Mecoli: İyi yapmış insanları rahat bırakın 60 2 Yanıtla
  • Mustafa Çöpoğlu: Haklı yani yeter rahat bırakın insanları cenazede Allah rahmet eylesin 27 2 Yanıtla
  • mesut yuksel: Beyinsiz yaratıklar, cenazeye bile saygı yok. Yazıklar olsun. Kokuşmuş zihniyet. 18 4 Yanıtla
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