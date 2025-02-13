Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular - Son Dakika
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Yaşam

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında, Alzheimer başlangıcındaki karakter Sönmez'in, Doğa'nın kızı Cemre'yi küvette unutması büyük tepki çekti. Dizinin bu sahnesi, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

13.02.2025 08:53  Güncelleme: 09:02
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Sönmez'in, Doğa'nın kızı Cemre'yi küvette unutması tepki çekti.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Fragmanda Alzheimer başlangıcında olan Sönmez, Doğa'nın kızı Cemre'ye banyo yaptırırken küvette unuttu. Bebeğin ağladığı anlarda içeri giren Kıvılcım ise torununu kurtardı.

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bebeğin küvette unutulduğu sahne sosyal medyada tepki çekti. Dizide Cemre karakteri için oynatılan bebeği gerçekten ağlatmalarına çok sayıda yorum geldi.

İşte fragmandaki o anlara gelen yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Kızılcık Şerbeti\'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

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Son Dakika Yaşam Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunus Yeniay:
    dizi zaten lanet ama bebeği sanki gerçek mi unutuyor abartmayın sizde yatak sahneleri de gerçek o zaman siz asıl ona tepki verin 14 2 Yanıtla
  • Trabzon:
    20 SENE ÖNCE GÜNDÜZ VAKTİ İÇ ÇAMAŞIRI TANITIMI YAPAN MODA PROGRAMLARI VARDI...BUNLAR KADAR AHLAKA ZARAR VERMEMİŞLERDİ 9 1 Yanıtla
  • A25.semih:
    hayvanlar alemi bunlardan daha ahlaklı resmen mum sündü oynuyorlar 3 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    alzheimer sıkıntı 3 0 Yanıtla
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