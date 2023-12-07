Tokat\'ta çift başlı buzağı doğdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü.
Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman'ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi.
Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman'ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.
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