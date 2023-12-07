Tokat\'ta çift başlı buzağı doğdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü.

Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman'ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi.

KÖY SAKİNLERİ AHIRA AKIN ETTİ

Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman'ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.