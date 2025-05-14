Şırnak'ta Şehri Nuh Ortaokulu'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bahçedeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız öğrenci Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı.
Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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