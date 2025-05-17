Siirt'te Jandarma ile Öğrenciler Buluştu

SİİRT'te İl Jandarma Komutanlığı personelleri, düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Güçlü Aile ve Güçlü Gelecek' projesiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde Kooperatif Mahallesi'nde eğlence parkuru kuruldu. İl Jandarma Komutanlığı personelleri, parkurda düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi. Parkurda yarışan öğrenciler, jandarma personelleriyle birlikte eğlence dolu bir gün geçirdi. Jandarma personelleri, etkinlik sonunda yarışmacı çocuklara komando beresi hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,