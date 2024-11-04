İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı - Son Dakika
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Yaşam

İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı

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Kırıkkale'de yeğeninin silahlı saldırısında şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in ölmeden 14 gün önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Şen'in röportajda, "En büyük hayalim şu. Ben burayı sanayi şehri yapacağım. Burada fabrika dumanlarının tüttüğünü göreceğiz." dediği görüldü.

04.11.2024 18:04
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Kırıkkale'de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in 14 gün önce verdiği röportajda, en büyük hayalinin ilçeyi sanayi şehri yapmak olduğunu söylediği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA CAN VERDİ

Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan şoförü Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile Mikail Çelikkol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hilmi Şen'in son röportajı: En büyük hayalim burayı sanayi şehri yapmak

SALDIRGAN YEĞENİYMİŞ

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hilmi Şen'in son röportajı: En büyük hayalim burayı sanayi şehri yapmak

SON RÖPORTAJINDA EN BÜYÜK HAYALİNİ SÖYLEMİŞ

Öte yandan Hilmi Şen'in hayatını kaybetmeden 14 gün önce bir yerel medya kuruluşuna verdiği röportaj ortaya çıktı. Şen'in röportajda en büyük hayalinin Balışeyh'i sanayi şehri yapmak olduğunu söylediği görüldü. Şen, söz konusu röportajda, "En büyük hayalim şu. Benburayı sanayi şehri yapacağım. Roketsan, 4. OSB bizim burada. İddialı konuşuyorum. 2026'da burada fabrikanın dumanlarının tüttüğünü göreceğiz. Hayalimiz bu. Biz burayısanayi şehri yapacağız" dedi.

İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen\'in son röportajı

Hilmi Şen, Kırıkkale, Balışeyh, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
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SON DAKİKA: İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı - Son Dakika
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