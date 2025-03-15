Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyurdu.
Ani ölümüyle sanat dünyasının yasa boğan Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi.
Şinasi Yurtsever'in annesi Güler Yurtsever, merhum oğlunun meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Devin Özgün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncularda veda törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ahmet Kural, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.
Son Dakika › Yaşam › Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika
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