SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Mahsun Yoltay, evinin bahçesinde oturduğu sırada yanına gelen tilkiyi besleyip, kucağına alarak sevdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde Mahsun Yoltay, evinin bahçesinde oturduğu sırada yanına gelen tilkiyi besledi. Bir süre sonra tilkinin güvenini kazanan Yoltay, kucağına alıp sevmeye başladı. Yakınları, tilkiyi sevdiği anları cep telefonu ile kaydetti.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Yaşam › Tilkiyle Dostluk Anları - Son Dakika
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