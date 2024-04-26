Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için tedbirler - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için tedbirler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için tedbirler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi çeşitli tedbirler aldığını duyurdu. Sınav günü çevredeki gürültü oluşumlarına dikkat edilmesi ve sınav binasına yasaklı eşyaların getirilmemesi gerektiği belirtildi.

26.04.2024 17:06
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi bir dizi tedbir alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM Başkanlığı tarafından 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2024-EKPSS) Oturumunun 28 Nisan 2024 tarihinde Pazar Günü Saat 10: 15-11.55 (100 dakika), saatleri arasında olmak üzere tek oturum halinde yapılacağı bildirilmiştir.

Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için tedbirler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için tedbirler - Son Dakika
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