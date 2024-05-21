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Afyonkarahisar'da pars başlı kanatlı heykel ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen 90 santimetre yüksekliğinde kanatlı heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çobanlar'dan Dinar'a tarihi eser getirileceği ve satışının yapılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların kullandığı araç ekipler tarafından Yıprak Köyü baraj mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 30 santimetre eninde, 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmında dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen kanatlı heykel ele geçirildi. Araçta bulunan İ.Ö., F.A. ve S.K. isimli üç şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.